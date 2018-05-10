У Києві 92-річному ветерану провели унікальну операцію (відео)

10:03, 10 травня 2018
Новини регіонів
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У Києві 92-річному ветерану провели унікальну операцію / УНІАН

Генералу встановили протез аорти без жодного хірургічного втручання. Конструкцію підвели до серця по судинам, пише ТСН. Протез замінив Івану Яковичу ушкоджені стінки аорти. 

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Теги: #унікальна операція