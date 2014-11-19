Київ має терміново надати розрахунки щодо гемодіалізу

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Київської міської держадміністрації, до обов’язків якої належить забезпечення хворих киян на ниркову недостатність гемодіалізом, з вимогою невідкладно надати розрахунки щодо кількості хворих та обсягів фінансування для розгляду цього питання на засіданні уряду.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МОЗ України.

Зазначається, що спільно з пацієнтами Міністерство охорони здоров’я змушене терміново вирішувати це питання, незважаючи на те, що МОЗ виконало доручення прем’єр-міністра України та надало всю необхідну інформацію, копії та зразки документів представникам КМДА, від яких вимагалося лише надати реєстр хворих та розрахунки фінансових потреб у забезпеченні гемодіалізом.

"Фахівці МОЗ України протягом вихідних чекали відповідні документи від місцевої влади. Натомість керівництво міста пішло у відпустку, не доручивши Департаменту охорони здоров’я КМДА вирішити проблему хворих. Так само, як і не відповідає дійсності інформація голови КМДА Віталія Кличка, що МОЗ України не може виділити для Києва 108 млн грн для хворих на гемодіаліз, оскільки зазначені кошти знаходяться в торгах, а їх відкликання означало б зрив тендерних закупівель та відповідно неможливість забезпечення хворих на ниркову недостатність в усіх областях України", - говориться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що це свідчить про недостатній рівень компетенції керівництва міста, яке вчасно не передбачило можливі складнощі та не підготувало пакет відповідних документів для виділення коштів з резервного фонду.

Відзначається, що аналогічна проблема, яка виникла в Харківській області, була вчасно вирішена завдяки узгодженій спільній роботі МОЗ та обласної влади. Повний пакет документів з проектами рішень та економічним обгрунтуванням з голосу був внесений в.о міністра охорони здоров’я Василем Лазоришинцем на засіданні Кабінету міністрів України. Таким чином, з резервного фонду були виділені додаткові кошти для пацієнтів, тимчасово переміщених до Харківської області.