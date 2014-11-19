Київ має терміново надати розрахунки щодо гемодіалізу
Забезпечення хворих киян на ниркову недостатність
Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Київської міської держадміністрації, до обов’язків якої належить забезпечення хворих киян на ниркову недостатність гемодіалізом, з вимогою невідкладно надати розрахунки щодо кількості хворих та обсягів фінансування для розгляду цього питання на засіданні уряду.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МОЗ України.
Зазначається, що спільно з пацієнтами Міністерство охорони здоров’я змушене терміново вирішувати це питання, незважаючи на те, що МОЗ виконало доручення прем’єр-міністра України та надало всю необхідну інформацію, копії та зразки документів представникам КМДА, від яких вимагалося лише надати реєстр хворих та розрахунки фінансових потреб у забезпеченні гемодіалізом.
"Фахівці МОЗ України протягом вихідних чекали відповідні документи від місцевої влади. Натомість керівництво міста пішло у відпустку, не доручивши Департаменту охорони здоров’я КМДА вирішити проблему хворих. Так само, як і не відповідає дійсності інформація голови КМДА Віталія Кличка, що МОЗ України не може виділити для Києва 108 млн грн для хворих на гемодіаліз, оскільки зазначені кошти знаходяться в торгах, а їх відкликання означало б зрив тендерних закупівель та відповідно неможливість забезпечення хворих на ниркову недостатність в усіх областях України", - говориться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що це свідчить про недостатній рівень компетенції керівництва міста, яке вчасно не передбачило можливі складнощі та не підготувало пакет відповідних документів для виділення коштів з резервного фонду.
Відзначається, що аналогічна проблема, яка виникла в Харківській області, була вчасно вирішена завдяки узгодженій спільній роботі МОЗ та обласної влади. Повний пакет документів з проектами рішень та економічним обгрунтуванням з голосу був внесений в.о міністра охорони здоров’я Василем Лазоришинцем на засіданні Кабінету міністрів України. Таким чином, з резервного фонду були виділені додаткові кошти для пацієнтів, тимчасово переміщених до Харківської області.