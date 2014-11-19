Яценюк вимагає до кінця дня вирішити питання фінансування гемодіалізу у Києві

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вимагає від Київської міськдержадміністрації до кінця дня вирішити питання фінансування гемодіалізу хворих у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні під час засідання уряду.

Яценюк зазначив, що наразі на казначейському рахунку у Києві більш як півмільярда гривень.

"Розберіться, у вас там півмільярда гривень коштів. Якщо потрібно додатково з резервного фонду, звідкись знімемо і заплатимо, бо це так само, наша спільна відповідальність перед всіма людьми. Я просто вимагаю до кінця дня вирішити питання щодо фінансування гемодіалізу. Якщо у вас не виходить перерозподілити власні кошти, тоді уряд ще раз допоможе Києву і прийме розпорядження додатково профінансувати", - наголосив він, звертаючись до Київського міського голови та голови КМДА Віталія Кличка