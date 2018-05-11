У Луцьку внаслідок опіків померла 4-річна дитина (відео)
11:07, 11 травня 2018Новини регіонів
160
Діти грали сірниками.
Троє дітей отримали до 70% опіків / Фото: УНІАН
У Луцьку внаслідок опіків помер 4-річний хлопчик, його молодший брат загинув кілька днів тому.
Читайте також4-річна дівчинка, яку ледве вивели з алкогольної коми, перебуває у тяжкому стані (відео)
Трагедія сталася минулого тижня, пише ТСН.
Троє сусідських хлопчиків обгоріли в підвалі, де вони грали сірниками. І хоча батьки відразу кинулися на допомогу, всі троє дітей отримали до 70% опіків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter