У Луцьку внаслідок опіків померла 4-річна дитина (відео)

Діти грали сірниками.

У Луцьку внаслідок опіків помер 4-річний хлопчик, його молодший брат загинув кілька днів тому.

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Трагедія сталася минулого тижня, пише ТСН.

Троє сусідських хлопчиків обгоріли в підвалі, де вони грали сірниками. І хоча батьки відразу кинулися на допомогу, всі троє дітей отримали до 70% опіків.