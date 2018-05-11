У Луцьку внаслідок опіків померла 4-річна дитина (відео)

11:07, 11 травня 2018
Новини регіонів
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Троє дітей отримали до 70% опіків / Фото: УНІАН

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Трагедія сталася минулого тижня, пише ТСН.

Троє сусідських хлопчиків обгоріли в підвалі, де вони грали сірниками. І хоча батьки відразу кинулися на допомогу, всі троє дітей отримали до 70% опіків.

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Теги: #дитяча смертність#опіки тіла