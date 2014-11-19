Із Щастя Луганської області на проживання в Одесу направили 49 дітей

Із Щастя Луганської області 18 листопада на проживання і навчання до Одеси було відправлено чергову групу учнів - 49 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, відправлено школярів СШ №1 і Щастенської обласної школи-інтернату.

Фінансування переїзду взяв на себе центр взаємодопомоги "Врятуємо Україну".

"Без волонтерів центру переїзд був би неможливим. Вже другий раз вони взяли на себе фінансування переїзду з Харкова до Одеси і розміщення дітей в санаторії з усіма необхідними умовами", - підкреслює директор департаменту освіти і науки Луганської ОДА Ірина Цимбал.

Переїзд дітей із Щастя до Харкова цього разу був оплачений за сприяння голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Балути.

Наступна група школярів (всього 200) - учні шкіл Станично-Луганського, Новоайдарського районів і Попасної - вирушиь найближчим часом на навчання до Дніпропетровська.

Зараз це питання виноситься для обговорення на черговій сесії Дніпропетровської обласної ради.

Заздалегідь вирішено, що дітей прийме один з місцевих санаторіїв. Всі умови для комфортного перебування, навчання, оздоровлення і лікування, зокрема, психологічного, там забезпечені.