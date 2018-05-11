У дворі черкаської школи, де отруїлися діти, рівень радіації не перевищено - Мінекології

Тривають лабораторні дослідження відібраних проб.

У Черкасах спеціалісти не виявили перевищення радіаційного фону на території школи №8, де 8 травня під час лінійки невідомою речовиною отруїлися діти.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

«Спеціалістами відділу екологічного та радіологічного контролю проведено радіологічні виміри на території та у приміщенні школи. Перевищення радіаційного фону не виявлено», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Черкаської області відібрали проби ґрунтів та стічних вод з каналізаційних колодязів біля школи. Тривають лабораторні дослідження відібраних проб.

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Також фахівці Державної екологічної інспекції у Черкаській області залучені до складу мобільних груп СБУ, Нацполіції, ДСНС, Держпродспоживслужби, які досліджують прилеглі до школи території.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Черкасах у школі № 8 під час лінійки стало зле великій кількості дітей. Наразі у лікувальних закладах перебуває 55 дітей та 4 дорослих. Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.

Нагадаємо, раніше фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій не виявили перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації у повітрі на території школи.