У Чернігові відкрили сучасний корпус радіологічного відділення

Корпус побудували за 9 місяців. Загальна вартість проекту становить 103 млн грн.

У Чернігові в обласному онкологічному диспансері відкрили сучасний корпус радіологічного відділення, яке обладнане лінійним прискорювачем виробництва британської фірми «Elekta» та комп'ютерним томографом.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях взяли участь керівники області і міста, народні депутати, медичні працівники.

За словами голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, будівництво корпусу відбулося у досить стислі терміни – всього 9 місяців. Загальна вартість цього проекту становить 103 млн грн, з яких 40 млн грн – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, понад 18 млн грн – з обласного бюджету і стільки ж – субвенція держбюджету на соціально-економічний розвиток, виділена за сприяння народних депутатів, обраних від Чернігівщини, 14,3 млн грн – кошти місцевих бюджетів області.

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Головний лікар онкодиспансеру Валерій Зуб наголосив, що встановлене обладнання – світового рівня, воно може використовуватися як для терапевтичного лікування, так і в радіохірургії.

«Міліметрова точність обладнання дозволяє лікувати найскладніші пухлини», - сказав головний лікар.

Він також розповів журналістам, що лікарі уже попередньо пройшли підготовку. Крім того, до Чернігова у червні приїдуть лікарі з Великобританії, які півтора місяця будуть консультувати чернігівських колег та коригувати їхню роботу. Зараз обладнання працює у тестовому режимі, перших пацієнтів почне лікувати з червня.

«Перший рік обладнання обслуговуватиме виробник, у подальшому потрібно передбачати кошти на його обслуговування – 300-500 тис. грн щорічно. Для жителів області лікування буде безкоштовним», - повідомив Зуб.

До цього хворих у Чернігівському онкодиспансері лікували гамма-терапевтичним апаратом. За останні 20 років це обладнання вичерпало свій технічний ресурс і нагально потребувало заміни (термін експлуатації джерел гамма-терапевтичних апаратів — 5 років).

Щорічно лише в Чернігівському обласному онкологічному диспансері променеву терапію надають понад 2500 хворим, з яких близько 1900 отримують дистанційне гамма-терапевтичне лікування. Загалом із застосуванням променевої терапії лікуються до 60% усіх пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями. Приблизно у 4 000 жителів Чернігівщини щороку діагностують злоякісні новоутворення.