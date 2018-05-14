У Черкасах з лікарні виписали усіх дітей, які постраждали через отруєння на шкільній лінійці

Із сьогоднішнього дня навчальний процес у школі відновлено.

У Черкасах з лікарні виписали усіх дітей, яких було госпіталізовано після отруєння на лінійці у школі №8.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Черкас з посиланням на директора департаменту освіти Сергія Воронова.

«На сьогоднішній день діти почуваються краще, вони всі виписані, але протягом двох тижнів будуть проходити медогляди, і медики ще будуть стежити за їхнім станом здоров’я», - зазначив він.

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Також, за його словами, з понеділка, 14 травня, у школі відновився навчальний процес.

Воронов додав, що джерело забруднення на даний момент не виявлено, і причини, чому кільком десяткам дітей стало погано під час ранкової лінійки, наразі не встановлені.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Черкасах у школі № 8 під час лінійки стало зле великій кількості дітей. Загалом було госпіталізовано 58 осіб: 54 дитини і 4 дорослих.

Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.