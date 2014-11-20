Під Маріуполем жителі селищ і військові залишилися без медичної допомоги

Крім мирного населення є й поранені військові, яких також доводиться відвозити в Маріуполь.

У селищі Новоселівка фельдшерсько-акушерський пункт № 3 Тельманівського району закрито, незважаючи на те, що він повинен працювати з 8.00 до 13.00, повідомляє 0629.com.ua.

Також закритий і Виконавчий комітет Новоселівської сільської ради. Мешканці скаржаться, що за наданням медичної допомоги доводиться звертатися або до Маріуполя, або в інші селища.

Як повідомляє 0629 житель селища Новоселівка, зараз все закрито, а якщо і доводилося колись звертатися у цьому селищі за медичною допомогою, то просили гроші. "Якщо нам звертатися треба в Тельманово в лікарню, викликати швидку допомогу - це проблема № 1. Швидка відповідає, що якщо є гроші (100 грн.), значить приїдемо, якщо немає грошей, значить все", - каже житель села Новоселівка Василь.

У селищі Кирилівка Володарського району фельдшерський пункт теж не працює. Аптек тут немає, відповідно і медикаментів теж. "Ми звертаємося до Мирне за медичною допомогою. Вирішуємо це питання самостійно, або сусідів просимо, або своїми силами."

Зорянская амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 5 Володарського району виявилася напрочуд відкритою. Завідувач цієї амбулаторією Валерій Рибкін, повідомив, що медикаментів тут практично немає. "У нашому районі 8,5 тис. чоловік, але на них 1 автомобіль, а лікарів лише 3", - прокоментував Рибкін.