Минулого тижня в Києві внаслідок грипу і ГРВІ госпіталізували 85 дітей

Показник захворюваності на грип та ГРВІ у столиці нижчий за епідемічний поріг майже на 50%.

У Києві впродовж минулого тижня внаслідок захворювання на грип і ГРВІ госпіталізували 90 осіб, з них 85 – діти.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

За офіційними даними медиків, показник захворюваності на грип та ГРВІ продовжує знижуватись і зараз є нижчим епідемічного порогу на 48,2%.

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«За 19-й (минулий – УНІАН) тиждень епідсезону зареєстровано 7 тис. 213 хворих на грип і ГРВІ (за 18-й тиждень захворіли 7 тис. 675) та спостерігається зниження порівняно з попереднім тижнем на 6,4%», - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності і серед дитячого, і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіли 2 тис. 210 осіб (зниження на 4,8%), дітей – 5 тис. 003 (зниження на 7,1%). У структурі захворюваності діти становлять 69,4%, а попереднього тижня – 69,8%. Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 6,9%.