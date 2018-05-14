З початку травня у Києві на кір захворіли 313 осіб: переважна кількість - дорослі люди

Лише за період 11- 13 травня зареєстровано 41 випадок кору.

Станом на 14 травня 2018 року у Києві зареєстровано 313 випадків захворювання на кір , з них - 95.

Такі дані УНІАН повідомили у Київському лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, лише за період 11- 13 травня зареєстровано 41 випадок кору.

Госпіталізовано у травні 153 хворих, у т.ч. 47 дітей.

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За попередніми даними одноразово щеплені серед захворілих 16 осіб, дворазово - 14, решта - не щеплені або не мають даних про щеплення.

«У травні 2018 року зареєстровано 3 спалахи кору: у домашньому вогнищі по вул. Мельникова, 51Б, Шевченківський район (3 випадки), у жіночому психосоматичному відділенні №24 ТМО "Психіатрія" по вул. Кирилівській, 103А, Подільський район (5 випадків), серед працівників ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", вул. Бориспільська, 13, Дарницький район (3 випадки), серед учнів спеціалізованої школи №200, вул. Семашка, 9, Святошинський район (4 випадки)», - зазначили у Лабораторному центрі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за 8 днів травня було зареєстровано 211 випадків захворювання на кір (151 людина – дорослі та 60 дітей віком до 17 років), при тому що за весь квітень захворіли 370 осіб.

Випадки кору зафіксовані у всіх районах столиці. Станом на 8 тарвня госпіталізовано було (з початку місяця) 95 хворих, в т.ч. 31 дитина.

Лікарі констатують, що частіше почали хворіти дорослі люди.

За даними столичних медиків, з 1 січня у місті зафіксовано 722 випадки захворювання на кір.

За даними МОЗ, за три місяці поточного року на кір в Україні захворіли 9 тис. 091 особа – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина. Від ускладнень померли семеро осіб: п’ятеро дітей і двоє дорослих. У квітні в країні було зафіксовано новий спалах захворюваності на кір.