Київ виділив ще 22 млн грн на забезпечення важкохворих киян діалізом

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора Департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка. За його словами, це вдалося зробити за рахунок перерозподілу коштів, які першочергово планувалося спрямувати на виплату заробітної плати працівникам комунальних установ з термінами виплати з 18 до 21 листопада.

«На жаль, складне бюджетне законодавство дозволяє Міністерству фінансів інтерпретувати довільно фінансові можливості органів місцевого самоврядування. Із 480 млн грн, які було зафіксовано на рахунках зранку 19 листопада 2014 року, більшість коштів має цільове призначення, а саме: капітальні видатки. На поточні ж потреби (заробітна плата, харчування, медикаменти, енергоносії, виплати населенню тощо) виділено лише 38,4 млн грн, з яких підготовлені документи на виплату зарплати працівникам комунальних установ з термінами виплати з 18 до 21 листопада на суму 40,0 млн грн. Таким чином, Київ вирішив проблему забезпечення хворих на ниркову недостатність киян витратними матеріалами для діалізу та створив нову (проблему) – забезпечення бюджетників зарплатами», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявляв, що у поточному році вилучення з міського бюджету Києва становлять 9 млрд грн, що більше ніж у 20 разів перевищує аналогічний показник 2005 року.

При цьому, наголосив міський голова, дефіцит бюджету столиці становить майже 2 млрд грн. "Попередній уряд запровадив абсурдні механізми бюджетних відносин між столицею та центральною владою. І нинішній уряд цим користується та латає дірки державного бюджету за рахунок місцевих бюджетів», - підкреслив Кличко. Він також відзначив, що відсутність необхідного фінансування у міському бюджеті та заборгованість держбюджету перед міським ставить під загрозу життя людей, які потребують ліків. "Минулого тижня до нас приходили люди, від фінансування лікування яких залежить життя - це гемодіаліз, інсулін. Ці ліки повинні бути проплачені переважно з Кабміну і частково - з бюджету міста. Але грошей немає. І нам не залишається нічого, як знову йти до Кабміну і просити повернути гроші. Адже на сьогодні столична медицина фінансується тільки на 58% від потреб, зарплата - на 78%, закупівля медикаментів - на 48%, харчування хворих - на 40%", - відзначив Київський міський голова. Сьогодні на засіданні уряду Кличко виступив з вимогою знайти рішення щодо фінансування Києва. Але міністр фінансів Олександр Шлапак у відповідь сказав, що «це неможливо» і що уряд не планує виділяти гроші на фінансування дефіциту міського бюджету Києва, який до кінця 2014 року може скласти 1,7 млрд грн.

Шлапак зазначив, що хоча з київського бюджету і вилучається 50% зібраного податку на доходи фізосіб, 55% цієї суми сплачують підприємства бюджетної сфери, а решта компенсується відносно високими доходами киян. Також міністр порадив київській муніципальній владі підвищити орендну плату за землю і скоротити другорядні витрати, серед яких назвав великий штат чиновників і капіталовитратні інфраструктурні проекти.

Довідка УНІАН. 14 листопада столична влада, реагуючи на проблему фінансування медичної сфери, виділила 3 млн грн на інсулін та гемодіаліз для хворих. Фінансування здійснили за рахунок перерозподілу коштів бюджету міста.