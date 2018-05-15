Сьогодні у пологових будинках та жіночих консультаціях Києва проходять дні відкритих дверей

Акція приурочена до Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї.

З нагоди Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї сьогодні у пологових будинках та жіночих консультаціях Києва відбудуться дні відкритих дверей.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації.

Під час акції жінки та подружні пари зможуть проконсультуватися із лікарями, пройти обстеження, більше дізнатися про питання планування сім’ї.

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Також у рамках Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня планування сім’ї відбудеться низка інформаційно-просвітницьких заходів у київських «Клініках, дружніх до молоді».

В Перинатальному центрі Києва, що на вул.Предславинській, 9 акція триватиме до 20 травня включно.

З планом та графіком вищеназваних заходів можна ознайомитися на сайті КМДА.