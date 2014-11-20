Дільничні лікарі Житомира отримали 27 нових автомобілів для обслуговування пацієнтів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Згідно повідомлення, автопарк міських лікарень та поліклінік Житомира не оновлювався довгий час. Найстаріші автомобілі - 1985-го року випуску, багато автівок - 90-их років, найновіші – 2006-го.

Тепер нові автівки закупили за кошти міського бюджету.

"На початку цього року головні лікарі міських лікарень Житомира просили розглянути можливість щодо виділення їм грошей для придбання хоча б 2-3 автомобілів для кожної лікарні. Ми змогли знайти в бюджеті ( міста -УНІАН) ресурси і виділили 2,7 млн грн. 27 автівок вже на даний момент передані нашим лікарням»,- розповів УНІАН перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин.

У Житомирі навантаження на одного лікаря, в середньому, в день складало 8-9 відвідувань. Окрім сімейних лікарів, до хворих та лежачих пацієнтів потрібно доставити лаборантів, масажистів, спеціалістів різного профілю: хірургів, невропатологів та ін., медсестер для встановлення крапельниці або зробити кардіограму. Авто для цих потреб – життєва необхідність.

Як уточнила УНІАН заступник головного лікаря комунальної установи Житомирської міської ради «ЦМЛ №2» Людмила Бондаренко, зокрема, на Богунський район Житомира виділено 10 новеньких автівок марки Daewoo Sens і відтепер в таких віддалених точки, як Крошня, Богунія та Мальованка хворий не чекатиме лікаря годинами: «Сьогодні ми отримали автомобілі, вони нам допоможуть надавати якісну медичну допомогу населенню вдома",- зазначила Бондаренко.