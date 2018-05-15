Німеччина передасть чотири санітарні автомобілі для лікарень Донбасу

Автомобілі будуть транспортувати поранених людей від лінії зіткнення ло лікувальних закладів.

Німеччина безкоштовно передасть чотири санітарні автомобілі для лікарень Попасної, Світлодарська, Торецька та Авдіївки.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Зазначається, що про передачу чотирьох санітарних автомобілів для лікарень вздовж контактної лінії буде оголошено на прес-конференції "Діємо разом: партнерство та діалог", що відбудеться 17 травня.

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У конференції візьмуть участь перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, парламентський статс-секретар Марія Флаксбарт та посол Німеччини Ернст Райхель.

Зокрема, закуплені Німеччиною чотири санітарні автомобілі будуть передані представникам лікарень у Попасній, Світлодарську, Торецьку й Авдіївці.

"Придбання цих автомобілів і засобів невідкладної медичної допомоги є продовженням нашої розлогої активної діяльності в Україні", - сказала Флаксбарт, яка здійснить свою першу офіційну поїздку до Києва.

"За допомогою цих автомобілів можна буде транспортувати поранених і хворих осіб до краще обладнаних лікарень для подальшого лікування. Таким чином будуть врятовані життя людей", - сказала вона.

На конференції близько 400 експертів обміняються думками стосовно досвіду і перспектив співпраці.