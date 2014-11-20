У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча епідпорогу на 35,4%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

Так, за даними СЕС, в період з 10 до 16 листопада на грип та ГРВІ у столиці захворіло 15 тис. 810 осіб, з них 9 тис. 774 (61,8%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 56,2, що нижче епідемічного порогу (87,0) даного тижня на 35,4%, підкреслюється в повідомленні.

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зменшилася на 3,3%, зазначили в СЕС, додавши, що в цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в місті відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їх кількість у віковому розподілі становить 57,3%. За цей час госпіталізовано 43 особи, з них 33 (76,7%) становлять діти до 17 років.

Летальних випадків серед хворих на грип не зареєстровано.

Як зазначають у СЕС, аналіз перебігу епідемій грипу свідчить, що з кожним роком серед хворих на грип та ГРВІ збільшується кількість дітей шкільного віку. Найчастіше епідемії розпочинаються спалахами захворювань серед школярів, тому що вони відрізняються високою епідеміологічною активністю та високим ризиком розвитку ускладнень.

Таким чином, одним із ранніх та достовірних ознак початку епідемії є приріст захворюваності цієї вікової групи більш ніж на 20%, підкреслюється в повідомленні.

При цьому в СЕС зазначили, що найкращим заходом для профілактики грипу визнано вакцинацію, додавши, що в Києві з початку епідемічного сезону проти грипу та ГРВІ щеплено 2181 особу, з них дітей віком до 17 років – 305 осіб (14% від загальної кількості щеплених).