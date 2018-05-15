Уряд Угорщини передав Закарпаттю партію вакцин на 600 тисяч євро

Сьогодні в область буде доставлено 15 тис. доз вакцини M-M-RVAXPRO та 21,6 тис. доз вакцини Pentaxim.

Представники уряду Угорщини передали Закарпатській області партію вакцини від кору, паротиту і краснухи M-M-RVAXPRO, а також п’ятикомпонентну вакцину Пентаксим загальною вартістю 600 тисяч євро.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА, сьогодні в область буде доставлено 15 тис. доз вакцини M-M-RVAXPRO та 21,6 тис. доз вакцини Pentaxim.

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Угорську сторону при передачі медпрепаратів представляли уповноважений уряду Іштван Грежа та генеральний консул у м. Ужгород Йожеф Бугайло, а Закарпаття – голова ОДА Геннадій Москаль та представники обласної організації Червоного Хреста.

За словами Грежи, за два роки Угорщина надала Закарпаттю допомогу медпрепаратами та обладнанням на 7 мільйонів євро.

«І більше 80 відсотків цієї допомоги отримали не угорці за національністю. Ми сподіваємося, що сьогоднішня подія стане для центральних засобів масової інформації гарною новиною на фоні загалом негативної інформації про Угорщину», – зазначив він.

У свою чергу Москаль заявив, що місцева влада особливо вдячна за передачу вакцини Пентаксим, яка передбачена для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту та захворювань, що викликаються гемофільною паличкою.

«Скажу, що остання централізована поставка Пентаксиму за кошти держбюджету в Закарпатську область була у грудні 2016 року. З 2017 року Міністерство охорони здоров’я України взагалі припинило централізовані поставки цієї вакцини і найближчим часом їх закупівля в Україну не передбачається», – наголосив Москаль.