У Суми прибуло понад 7 т медичної гуманітарної допомоги із Швейцарії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, 7,6 тонни гуманітарної допомоги було доставлено в місто 19 листопада.

«Доставити до Сум 12 вантажівок гуманітарного конвою планувалося цьогоріч, але через складну ситуацію в Україні було вирішено перенести доставку на весну наступного року. Але нам все ж вдалося знайти водія, який не побоявся сісти за кермо і доправив до Сум контейнер з благодійною допомогою вже зараз», - наголосила під час зустрічі з міським головою Сум Олександром Лисенком президент об’єднання «Help-Point Sumy» Маріанне Піффаретті.

Згідно із повідомленням, вантаж містить операційні шафи та столи, медичні кушетки, допоміжні засоби для інвалідів, матраци для ліжок, медичне обладнання, інструменти, лікарняну білизну.

Заступник міського голови Сум Степан Пак запевнив, що розподіл гуманітарної допомоги проходитиме максимально прозоро для громади міста.