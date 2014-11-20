На Миколаївщині з вовчими укусами госпіталізовано 4 людей

У селі Загальна Користь Новобузького району Миколаївської області вовк покусав чотирьох людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Миколаївській області, 19 листопада о 21:20 в службу надійшло повідомлення, про те що до районної лікарні надійшло двоє постраждалих з численними укусами кінцівок.

За словами постраждалих, на приватному подвір‘ї на господиню 1959 р.н. і її чоловіка 1956 р.н. напав звір, за зовнішніми ознаками схожий на вовка.

Того ж дня о 21:35 була одержана інформація про надходження до лікарні ще одного постраждалого від укусів вовка.

З'ясувалося, що близько 17:25 на чоловіка 1961 р.н., який йшов вулицею, ззаду напав хижак.

Того ж дня бригадою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано четверту жертву - дівчину 1990 р.н., яка близько 18:00 вийшла на подвір‘я, де на неї й напала тварина.

«Усі постраждалі одержали легкі травми м'яких тканин кінцівок, їм зроблено щеплення від сказу. На даний момент вони перебувають у хірургічному відділенні Новобузької центральної районної лікарні», - повідомляє відомство.

Враховуючи загрозу для жителів села, 20 листопада в населеному пункті проведено виїзну комісію техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Наразі місцева влада вживає всіх необхідних заходів для недопущення розповсюдження подібних випадків.

Як стало відомо, 20 листопада вовка знайшли і знищили місцеві жителі. Труп тварини відправлено на експертизу.