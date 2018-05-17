У закарпатському селі на кір захворіли 56 дітей

Перший випадок кору у цьому селі зареєстровано у квітні 2018 року.

На Закарпатті у селі Чорна Тиса зареєстровано спалах кору.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Наголошується, що станом на 17 травня захворіло 56 учнів загальноосвітньої школи.

«Двоє дітей госпіталізовано, усі інші перебувають на амбулаторному лікуванні із легкою та середньої тяжкості формами перебігу хвороби», - йдеться у повідомленні.

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Перший випадок кору у цьому селі зареєстровано у квітні 2018 року.

У МОЗ додають, що з початку року у Чорній Тисі зареєстрували 66 випадків захворювання на кір.

У Закарпатській області з початку 2018 року зареєстровано 2 238 випадків кору. Більшість із тих, хто захворів – діти.

16 травня у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що кількість нових випадків захворювання на кір за останній тиждень зросла: за останній тиждень захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у Києві. Частка дорослих, які захворіли на кір, також зростає.

З початку 2018 року на кір захворіли 15 261 людина - 6 243 дорослих і 9 018 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростає кількість нових випадків захворювання на кір серед дорослих.