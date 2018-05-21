НП у школі Миколаєва: через розпилення невідомої речовини 32 дитини потрапили до лікарні, евакуйовано близько 400 учнів

У школі було розпилено невідомий аерозоль з різким запахом.

У Миколаєві через розпилення невідомої речовини з різким запахом зі школи евакуювали близько 400 учнів.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, інформація про те, що у будівлі школи, розташованій у Заводському районі обласного центру, розпилено невідомий аерозоль із різким запахом надійшла за екстреним номером «101» сьогодні, 21 травня.

Зазначається, що на місце події прибули хіміки Головного управління на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії, чергова зміна оперативно-координаційного центру та відділення Державного воєнізованого гірничо-рятувального (аварійно-рятувального) загону ДСНС України.

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«Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я. Життю дітей загрози немає», - йдеться у повідомленні.

В управлінні додали, що наразі спеціалістами проведено відповідні заміри, небезпечних речовин не виявлено. Роботи по обстеженню будівлі школи тривають.

На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, співробітники поліції.

Нагадаємо, 11 травня у Павлограді Дніпропетровської області з загальноосвітньої школи №15 через розпилення невідомої речовини були евакуйовані 680 осіб.