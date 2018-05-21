НП у школі Миколаєва: уточнено кількість постраждалих дітей через розпилення невідомої речовини, двоє – у реанімації

Діти скаржаться на кашель, сльозотечу, тошноту, першіння в горлі, головокружіння.

У Миколаєві через розпилення невідомої речовини у приміщенні загальноосвітньої школи № 6 госпіталізовано 36 дітей, двоє з них перебувають у реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Євген Шевченко.

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«Щодо шокуючого випадку у школі № 6, де сьогодні було розпилено невідому речовину із різким запахом. Особисто виїхав до школи та до міської дитячої лікарні № 2, куди доправлено постраждалих дітей. До лікарні направлено 36 дітей із скаргами на кашель, сльозотечу, нудоту і першіння в горлі, двох дітей госпіталізовано для спостереження у реанімаційне відділення зі скаргами на запаморочення та біль в животі. Наголошую, наразі загрози життю дітей немає», - написав Шевченко.

Чиновник також уточнив, що ситуація перебуває на контролі керівництва облдержадміністрації.

«На цей час правоохоронці та спеціалісти ДСНС проводять усі необхідні в подібних випадках дії», - резюмував Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Миколаєві через розпилення невідомого аерозолю з різким запахом зі школи евакуювали близько 400 учнів. За даними ДСНС, 32 дитини були направлені в лікувальні установи з метою уточнення стану здоров'я.