У Борисполі через сурогатний алкоголь померло шестеро осіб, ще одна в лікарні

09:26, 22 травня 2018
Новини регіонів
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У Борисполі шестеро людей померли через підробний алкоголь / фото УНІАН

Читайте такожУ Харкові викрили підпільний горілчаний цех, вилучивши більше 3 тисяч літрів спиртуПро це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в м. Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло шестеро осіб та одна особа постраждала, які 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості. Дані особи (всього 7 осіб) вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку», - йдеться в повідомленні.

На даний час подробиць цього інциденту не надходило.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через отруєння сурогатом до лікарні потрапила 4-річна дівчинка.

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Теги: #Бориспіль#сурогатний алкоголь