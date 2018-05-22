У Борисполі через сурогатний алкоголь померло шестеро осіб, ще одна в лікарні

За даними ДСНС, 21 травня всі семеро були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості.

У місті Бориспіль Київської області внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро людей, ще одна особа постраждала.

Читайте такожУ Харкові викрили підпільний горілчаний цех, вилучивши більше 3 тисяч літрів спиртуПро це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в м. Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло шестеро осіб та одна особа постраждала, які 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні без свідомості. Дані особи (всього 7 осіб) вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку», - йдеться в повідомленні.

На даний час подробиць цього інциденту не надходило.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через отруєння сурогатом до лікарні потрапила 4-річна дівчинка.