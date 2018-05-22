На Львівщині 5 дітей потрапили до лікарні після отруєння в дитсадку

Наразі їх стан оцінюється як задовільний.

У м.Сокаль Львівської обасті у дитячому садку отруїлися 5 дітей. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, наразі їх стан оцінюється як задовільний.

Читайте такожОтруєння 36 дітей у миколаївській школі розслідують як хуліганствоПро це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"21 травня надійшло повідомлення від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про госпіталізацію в період з 16 травня по 21травня в інфекційне відділення Сокальської центральної районної лікарні - 5 осіб (дітей), які відвідували та харчувалися в ДНЗ №7 м. Сокаля, вул. Героїв УПА, 19, з діагнозом: гострий гастроентероколіт. Стан пацієнтів задовільний. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві через отруєння невідомим газом у школі було госпіталізовано 36 дітей, двоє з них перебувають у реанімації.