У Харкові через перцевий балончик евакуювали школу, є постраждалі
13:29, 22 травня 2018Новини регіонів
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Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в приміщенні школи №3 був розпорошений перцевий балончик.
Всіх учнів вивели на вулицю / фото ХХ, kh.vgorode.ua
У Харкові 22 травня розпорошили перцевий балончик в школі - учнів евакуювали.
Про це Vgorode розповіли очевидці. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в приміщенні школи №3 був розпорошений перцевий балончик. Через це всіх учнів вивели на вулицю.
Також очевидці кажуть, що постраждали дві дівчинки, вони втратили свідомість. Подробиці інциденту з'ясовуються.
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Раніше в Миколаєві через розпилення невідомої речовини в приміщенні загальноосвітньої школи № 6 евакуювали близько 400 учнів і працівників, 36 дітей були госпіталізовані, двоє з них знаходяться в реанімації.
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