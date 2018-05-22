У Харкові через перцевий балончик евакуювали школу, є постраждалі

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в приміщенні школи №3 був розпорошений перцевий балончик.

У Харкові 22 травня розпорошили перцевий балончик в школі - учнів евакуювали.

Про це Vgorode розповіли очевидці. Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в приміщенні школи №3 був розпорошений перцевий балончик. Через це всіх учнів вивели на вулицю.

Також очевидці кажуть, що постраждали дві дівчинки, вони втратили свідомість. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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Раніше в Миколаєві через розпилення невідомої речовини в приміщенні загальноосвітньої школи № 6 евакуювали близько 400 учнів і працівників, 36 дітей були госпіталізовані, двоє з них знаходяться в реанімації.