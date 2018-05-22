Масове отруєння у школі Харкова: госпіталізовано 15 учнів

Причини недомагання дітей з'ясовують фахівці, за медичною допомогою звернулися 30 дітей.

У Харкові зі скаргами на самопочуття госпіталізували 15 учнів однієї із шкіл обласного центру.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на в.о. директора департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Галину Сіроштан.

За її відомостями, усього сьогодні, 22 травня, до медиків зі скаргами на слабкість та утруднене дихання звернулися 30 учнів школи №3, що на вулиці Лесі Українки.

Причини недомагання дітей наразі не встановлені.

«На даний момент за медичною допомогою звернулися 30 дітей, 15 із них госпіталізовані до Обласної дитячої лікарні №1. Стан госпіталізованих - середньої тяжкості. Серед симптомів - слабкість і утруднене дихання, а також бліда шкіра. Причини недомагання зараз з'ясовують. Діти забезпечені всіма необхідними медикаментами», - наголосила Сіроштан.

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Вона додала, що зараз у школі чергують 4 карети екстреної медичної допомоги, також на місце прибули медпрацівники міської поліклініки №12, котрі проводять профілактичний огляд учнів.

Водночас користувачі соціальних мереж повідомляють, що у школі нібито розпилили перцевий газовий балончик. Цю інформацію в ОДА поки що не підтверджують.