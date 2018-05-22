У Харкові через отруєння в школі зросла кількість госпіталізованих школярів

Стан їх здоров’я лікарі оцінюють як задовільний - госпіталізовано 26 учнів.

У Харкові кількість госпіталізованих школярів внаслідок отруєння невідомою речовиною збільшилася до 26.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, інформація про розпилення в одній зі шкіл Московського району Харкова невідомої речовини надійшла до районної поліції сьогодні, 22 травня, о 12.09.

За відомостями поліції на місці правоохоронці з’ясували, що в приміщенні школи невстановлені особи розпилили невідому речовину. Керівництво школи провело термінову евакуацію дітей. Внаслідок події 37 учнів звернулися по медичну допомогу зі скаргами на слабкість та утруднення дихання, 26 з них госпіталізовані до лікарні. Стан їх здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

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Слідчі відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Поліція встановлює обставини події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, у Харкові зі скаргами на погіршення самопочуття госпіталізували 15 учнів школи №3.