Супрун розповіла про стан отруєних у харківській школі дітей

Супрун припускає, що причиною отруєння дітей могло стати розпилення перцевого газу.

До Харківської обласної дитячої клінічної лікарні через отруєння у школі невідомою речовиною госпіталізовано 37 учнів, один з них перебуває у тяжкому стані.

Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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«Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3 сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані)», - йдеться у повідомленні.

За її словами, діти перебувають під пильним наглядом лікарів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, у Харкові зі скаргами на погіршення самопочуття внаслідок отруєння невідомою речовиною госпіталізували 15 учнів школи №3. Згодом, їх кількість збільшилась до 26.

За даними фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Поліція встановлює обставини події.