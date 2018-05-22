Усіх отруєних сьогодні у харківській школі дітей виписали з лікарні – ОДА

Ще декілька днів діти будуть знаходитись під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури.

Усіх учнів харківської школи № 3, де десятки дітей отруїлися внаслідок розпилювання невідомої речовини, виписали з лікарні.

Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє прес-служба адміністрації.

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«Усі діти вже знаходяться дома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть знаходитись під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури», - повідомила керівник області.

За фактом події буде проведено перевірку. «Правоохоронці в найкоротший термін встановлять причини та винуватців цієї ситуації. Заняття у школі завтра відновлюються», - сказала Юлія Світлична.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зі школи №3 у Харкові до лікарні з симптомами отруєння невідомою речовиною були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).