Усіх отруєних сьогодні у харківській школі дітей виписали з лікарні – ОДА
Усіх учнів харківської школи № 3, де десятки дітей отруїлися внаслідок розпилювання невідомої речовини, виписали з лікарні.
Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична, повідомляє прес-служба адміністрації.
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«Усі діти вже знаходяться дома. Жодних загроз немає. Ще декілька днів діти будуть знаходитись під контролем медиків, будуть проведені лікувальні та реабілітаційні процедури», - повідомила керівник області.
За фактом події буде проведено перевірку. «Правоохоронці в найкоротший термін встановлять причини та винуватців цієї ситуації. Заняття у школі завтра відновлюються», - сказала Юлія Світлична.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зі школи №3 у Харкові до лікарні з симптомами отруєння невідомою речовиною були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).