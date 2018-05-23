У Харкові з початку року майже 100 людей стали жертвами скажених тварин
13:13, 23 травня 2018Новини регіонів
447
Серед тварин зареєстровано на 25 випадків сказу більше, ніж у минулому році.
Ілюстрація / REUTERS
За 4 місяці 2018 року у Харкові спостерігається погіршення ситуації з захворюванням на сказ.
Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України. За даними центру зареєстровано 45 випадків сказу тварин проти 20 у минулому році.
Крім того, постраждали від укусів скаженими тваринами 87 осіб. Звернулось за антирабічною допомогою з приводу укусів тваринами 1165 осіб.
Як повідомляв УНІАН, взимку в Харкові скажений кіт відправив до лікарні трьох осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter