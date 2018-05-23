Отруєння в школі Харкова: газ міг розпилити учень

Сьогодні навчальний процес у школі №3 повністю відновлений.

У Харкові поліція розглядає версію, що газ у спеціалізованій загальноосвітній школі №3 розпилили з метою зірвати навчальний процес.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

Читайте такожОтруєння в школі Миколаєва: в лікарні залишаються 29 дітей (відео)

«Попередня версія, яку зараз відпрацьовують слідство, - хтось з учнів розпилив газовий балончик з метою зриву навчального процесу», - йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що сьогодні, 23 травня, навчальний процес у школі №3 в Харкові повністю відновлений.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня зі школи №3 в Харкові до лікарні зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). До вечора всіх постраждалих виписали. Фахівці не виявили у приміщенні школи жодних отруйних речовин і газів.