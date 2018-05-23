Отруєння в школі Харкова: газ міг розпилити учень

11:33, 23 травня 2018
Новини регіонів
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Зі школи №3 в Харкові до лікарні зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані 35 дітей / фото УНІАН

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

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«Попередня версія, яку зараз відпрацьовують слідство, - хтось з учнів розпилив газовий балончик з метою зриву навчального процесу», - йдеться в повідомленні.

У поліції зауважили, що сьогодні, 23 травня, навчальний процес у школі №3 в Харкові повністю відновлений.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня зі школи №3 в Харкові до лікарні зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). До вечора всіх постраждалих виписали. Фахівці не виявили у приміщенні школи жодних отруйних речовин і газів.

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Теги: #школа#Харків#отруєння