Фінал Ліги чемпіонів у Києві: лікарні працюватимуть у режимі підвищеної готовності

У МОЗ розповіли, що медичні бригади чергуватимуть в аеропортах та на залізничних вокзалах.

Упродовж 24-26 травня бригади екстреної медичної допомоги та київські лікарні працюватимуть цілодобово у режимі підвищеної готовності.

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У приймальних відділеннях чергуватимуть кваліфіковані медики, що володіють іноземними мовами, передає прес-служба МОЗ.

Загалом у цілодобовому режимі чергуватиме 181 бригада вдень та 130 уночі. Безпосередньо захід обслуговуватиме 30 бригад. Вони чергуватимуть також в аеропортах та залізничному вокзалі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». До фіналу вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія).