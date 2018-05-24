Фінал Ліги чемпіонів у Києві: лікарні працюватимуть у режимі підвищеної готовності

16:42, 24 травня 2018
Новини регіонів
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Ілюстрація REUTERS

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У приймальних відділеннях чергуватимуть кваліфіковані медики, що володіють іноземними мовами, передає прес-служба МОЗ.

Загалом у цілодобовому режимі чергуватиме 181 бригада вдень та 130 уночі. Безпосередньо захід обслуговуватиме 30 бригад. Вони чергуватимуть також в аеропортах та залізничному вокзалі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». До фіналу вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія). 

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #Київ#медики#фінал#Ліга чемпіонів