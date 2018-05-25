Під Києвом викинули на узбіччя заражену чумою мертву свиню

Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Держпродспоживслужба зафіксувала випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Київській області.

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У траншеї на узбіччі дороги мікрорайону Польок міста Обухова Київської області знайшли труп домашньої свині. Діагноз "африканська чума свиней" підтвердили лабораторні дослідження, повідомляє Держпродспоживслужба.

З метою ліквідації спалаху АЧС провели засідання комісії при Обухівській міській раді та затвердили плани з ліквідації африканської чуми.

Як повідомляв УНІАН, чергові спалахи АЧС у квітні було зафіксованo у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях.