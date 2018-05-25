Під Києвом викинули на узбіччя заражену чумою мертву свиню
10:32, 25 травня 2018Новини регіонів
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Вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Ілюстрація REUTERS
Держпродспоживслужба зафіксувала випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Київській області.
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У траншеї на узбіччі дороги мікрорайону Польок міста Обухова Київської області знайшли труп домашньої свині. Діагноз "африканська чума свиней" підтвердили лабораторні дослідження, повідомляє Держпродспоживслужба.
З метою ліквідації спалаху АЧС провели засідання комісії при Обухівській міській раді та затвердили плани з ліквідації африканської чуми.
Як повідомляв УНІАН, чергові спалахи АЧС у квітні було зафіксованo у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській та Київській областях.
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