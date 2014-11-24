60% жителів окупованих територій Донбасу гостро потребують продуктів харчування

60% жителів окупованих територій Донбасу відзначають, що у них є гостра потреба в продуктах харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Наталія Харченко під час презентації оновленого дослідження потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей, організованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

«Жителі Донбасу гостро потребують допомоги. Найкраще гуманітарна допомога на окупованих територіях надається продуктами харчування. Проте їх найбільше й не вистачає. Необхідність є в крупах, молочних і м'ясних продуктах, олії, цукрі і консервах», - відзначила Харченко.

Водночас вона відзначила, що потреби в сезонних товарах, зокрема, в теплому одязі, білизні тощо не спостерігається. Оскільки люди мешкають у своїх будинках і можуть себе забезпечити цією групою товарів.

*** Дослідження було проведене на замовлення гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» з 6 по 20 листопада 2014 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування були проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю, були опитані особи віком від 18 років.