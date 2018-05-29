У Білій Церкві розпорошили газ у гуртожитку коледжу, є постраждалі

Між студентами виникла сварка, під час якої було використано газовий балончик.

На Київщині четверо неповнолітніх госпіталізовані через розпилення газу в гуртожитку коледжу.

Як повідомляється на сторінці Головного управління Національної поліції в Київській області у Facebook, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків міста Біла Церква чути запах газу.

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Слідчо-оперативна група, рятувальники, оперативна служба газу, які приїхали на місце виклику, з’ясували, що це не в витік природнього газу. Як вияснили правоохоронці, студенти одного з місцевих коледжів у гуртожитку зчинили сварку, і «під час розборок хтось із хлопців використав газовий балончик». «Четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, надихались перцевого газу і були доправлені до лікарні, де їм медики надали першу невідкладну допомогу», - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює всі обставини інциденту, хто і де взяв газовий балончик, опитуються свідки.

Евакуацію мешканців гуртожитку через інцидент не проводили.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня з школи №3 у Харкові в лікарні зі скаргами на погане самопочуття було госпіталізовано 35 дітей. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). До вечора всіх постраждалих виписали. Фахівці не виявили в приміщенні школи ніяких отруйних речовин і газів.