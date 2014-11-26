Мешканці Авдіївки отримали інсулін від Гуманітарного штабу Ахметова

Сотні тисяч жителів Донбасу щодня борються за своє життя. Але є ті, кому така боротьба дається особливо непросто. Це люди, які потребують спеціалізованих ліків. Зокрема, хворі на цукровий діабет. При складних формах такого захворювання люди не можуть прожити без інсуліну і трьох днів.

Раніше хворі отримували інсулін безкоштовно за державною програмою. Але зараз у всій Донецькій області дістати ампули з ліками навіть за гроші майже неможливо. Це ставить під загрозу життя тисяч людей, які страждають на інсулінозалежний діабет.

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«Я - інвалід другої групи, страждаю важкою формою цукрового діабету. Раніше отримувала інсулін в лікарні, але останні 4 місяці його дуже складно дістати. Доводилося просити знайомих придбай для мене ліки. Останній раз інсулін мені передавали з Одеси, - розповідає пенсіонер АКХЗ Любов Сагирова. - Без препаратів я можу прожити лише три дні. Тому для мене дуже важлива така допомога!»

Нагадуємо, що на початку листопада за рішенням Ріната Ахметова всі проекти у сфері медицини, які Штаб реалізовував раніше, були об'єднані в програму «Допоможемо. Здоров'я». Це видача аптечок, забезпечення інсуліном і кардіопрепаратами, адресна допомога медикаментами за запитом на гарячу лінію. Згідно Гуманітарної картеситуации і потреб Донецької і Луганської областей, саме потреба в медичних препаратах є найбільш гострою на даний момент - 49% людей відзначають брак медикаментів. Причому найбільша потреба в ліках для серця, від тиску і в інсуліні.