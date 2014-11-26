Вінниця отримала медпрепарати для бійців АТО від міст-побратимів

Вінниця отримала медичні препарати від американського міста-побратима Бірмінгем та гуманітарну допомогу від польського міста-побратима Кельце для бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, у вересні Вінницька міська рада направила містам-партнерам та побратимам листи з проханням надати посильну допомогу для вінницьких військових, поранених та постраждалих у зоні АТО. Фактично одразу ж на лист відгукнулося американське місто-побратим Вінниці Бірмінгем, розташоване в штаті Алабама, яке зібрало й відправило Вінниці вантаж із допомогою.

Перша партія гуманітарної допомоги надійшла кур'єрською поштою 25 листопада на адресу міської ради. У семи коробках із міста-побратима прибули індивідуальні аптечки для швидкої допомоги, кровоспинні серветки, пов'язки для ран, жарознижуючі та обезболюючі препарати. Коли відкрили одну з упаковок із пов'язками для ран, виявили, що на кожній обгортці засобу маркером написано індивідуальне побажання для військового англійською мовою: «Я молюся за твою безпеку», «Швидкого одужання», «Нехай янголи охороняють тебе».

«Я вважаю, що кровоспинні засоби та аптечки швидкої допомоги зараз найбільше потрібні на передовій, бо там отримують поранення наші військові. Тому їм вони необхідні в першу чергу. Як кажуть, друзі пізнаються в біді, і мені дуже приємно, що у нас є такі друзі і такі партнери», - сказав заступник Вінницького міського голови Андрій Рева.

Весь вантаж буде взятий на облік і розподілений залежно від кількості особового складу і до потреб військових частин. Але перш ніж відправляти ліки бійцям, лікарі визначаться із препаратами (буде перекладено вкладки про застосування - УНІАН), призначення яких поки що не відоме.

Також на допомогу відгукнулося і польське місто-побратим Кельце, яке зібрало допомогу на 100 тис. злотих. Наразі вирішуються організаційні питання.