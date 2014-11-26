У Вінниці внаслідок пожежі у реабілітаційному центрі один пацієнт загинув, ще троє – постраждали

У Вінниці внаслідок пожежі у реабілітаційному центрі для нарко- та алкозалежних осіб один пацієнт загинув, ще троє постраждали та були госпіталізовані в іншу лікарню.

Як уточнили УНІАН у секторі зв᾿язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, приміщення реабілітаційного центру для нарко- та алкозалежних людей були орендовані в даному триповерховому житловому будинку.

Після надходження до чергової частини міліції повідомлення про пожежу у будівлі по вул. Лермонтова, на місце події виїхала оперативна група працівників міліції.

Як з’ясувалося, на час виникнення пожежі у приміщенні знаходилось 16 осіб. Внаслідок пожежі одна людина загинула, троє чоловіків, які вистрибнули з вікон, аби врятуватися від вогню, отримали численні травми.

За попередніми висновками, причиною загорання приміщення стало коротке замикання електропроводки.

Слідчим відділом Вінницького міськвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки). За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше ГУ ДСНС України у Вінницькій області повідомляло, що вранці внаслідок пожежі у цьому житловому будинку одна людина загинула, ще 9 – госпіталізовані.

Наразі кількість постраждалих осіб та подробиці події уточнюються, а міліція проводить розслідування за порушеним кримінальним провадженням.