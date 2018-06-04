На Одещині зафіксовано спалах кору у частині Нацгвардії

На сьогодні в лікарні залишаються 18 військовослужбовців НГУ.

В Ананьївському районі Одеської області в одній з частин Національної гвардії зафіксовано захворювання на кір.

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Як повідомляє Ананьївська райдержадміністрація, про це сьогодні на нараді в РДА інформував головний лікар комунального закладу «Ананьївська центральна районна лікарня» Анатолій Койчев.

Йдеться, зокрема, про факт масового захворювання на кір військовослужбовців частини Національної гвардії, яка дислокується в селі Жеребкове.

За його інформацією, частину військовослужбовців вже виписано. Водночас, минулої суботи було доставлено двох військовослужбовців з підозрою на захворювання на кір.

«Близько 16 людей готуються до виписки», - повідомили в РДА.

Зазначається, що вживаються заходи щодо запобігання поширенню захворювання.

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