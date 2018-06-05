З'явилися подробиці загадкової смерті двох підлітків в одній квартирі на Житомирщині (відео)

Рідні досі не знають, що ж саме сталося з дітьми у квартирі на Житомирщині.

Розслідування загадкової загибелі двох школярів у Житомирській області поки що не відповіло на питання, що ж саме сталося у зачиненій зсередини квартирі в містечку Висока Піч.

Слідство перевіряє всі можливі версії – від витоку газу та отруєння енергетиками до самогубства, йдеться в сюжеті ТСН.

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У квартирі разом із трупами 15-річної дівчинки та 16-річного хлопця знайшли порожні скляні пляшки і бляшанки. Ознак насильницької смерті на тілах не виявили, на запах газу ніхто із сусідів не скаржився. "Уже відомо, що причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною. Призначено низку експертиз вилучених на місці події речовин", - розповіла керівник відділу комунікацій ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко. Підозри, що окрім енергетиків підлітки могли вживати ще й алкоголь, рідні та друзі відкидають, як і натяки на суїцид – для нього, кажуть, не було ніяких причин.

У 10-класника Максима вже були канікули, а 9-класниця Оля мала ще скласти іспит із математики. Натомість у школі для них пролунав персональний останній дзвінок. Учителі та однокласники не стримували сліз. "Стрес і шок. Взагалі не може вкластися. Діти хороші, претензій у нас не було. Діти були не конфліктні", - розповіла директор школи Світлана Бондарчук. Подруги зізнаються, що напередодні трагедії Оля була у їхній компанії, а увечері пішла з Максимом до нього додому. Вони не зустрічалися, а просто дружили. Уже наступного дня маленьке військове містечко облетіла страшна звістка. "Виломали двері, знайшли бездиханні тіла. Мама викликала швидку, вона сподівалася, що вони живі – мама, звісно, не повірила в усе це. А швидка зафіксувала факт смерті", - розповіла сусідка Галина Ахмедова.

Як повідомлялося, страшну знахідку правоохоронці виявили вранці 2 червня. Вхідні двері були зачинені зсередини, щоб потрапити в оселю, довелось зламати замок. Правоохоронці слідів проникнення до квартири не виявили. За висновком експертів, причиною смерті підлітків стало отруєння невідомою речовиною. Наразі відкрито кримінальне провадження, триває встановлення усіх обставин.