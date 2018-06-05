В Україні з'явиться музей речей, які хірурги витягли з пацієнтів (відео)

21:51, 05 червня 2018
Новини регіонів
676 0

Читайте такожХірурги захищають колегу, звинуваченого у смерті пацієнтки

Свої двері для відвідувачів музей відкриє через кілька тижнів. Серед експонатів, наприклад, хірургічна лопатка та труба авто. 

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові хірург після операції залишив в черевній порожнині пацієнтки дренажну трубку. Максимальна санкція статті за це передбачає до двох років позбавлення волі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#музей#українські хірурги