У Чернігівському військовому госпіталі пролікувалися 570 поранених із зони АТО

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

За словами керівника військового госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами і речами.

«За весь період проведення антитерористичної операції на сході України, лікування в госпіталі пройшли понад 570 військовослужбовців. Частина з них вже повернулися до своїх підрозділів, інші проходять курси реабілітації. Сьогодні в лікувальному закладі знаходяться ще 47 бійців», - зазначив він.

Начальник госпіталю зазначив, що колективу військових медиків вдалося зберегти всю діагностичну і лікувальну потужність: є комп’ютерний томограф, ультразвукове та ендоскопічне обладнання. Також у шпиталі введено в дію нові операційні. Усі вони оснащені сучасним обладнанням: апаратами для штучної вентиляції легень, анестезіологічними приладами, спеціальними лампами та новими операційними столами.