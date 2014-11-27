В Одеській області планується створення єдиного складу медикаментів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов.

За його словами, створення складу намічене для централізації закупівель медичних препаратів для медустанов регіону.

«Щодо медикаментів ми почали процедуру централізації. Це достатньо складна процедура. Нею в Україні ніхто серйозно не займався, і ми плануємо, що десь до кінця січня 2015 року вийдемо на фініш. Будуть мінімізовані витрати із закупівлі медпрепаратів, зокрема, за рахунок того, що на базі обласної лікарні, яка розташована в Одесі, буде створено єдиний склад медикаментів», - сказав Муратов.

Він пояснив, що, якщо раніше медикаменти розвозилися до лікарень по районах області, «до деяких будинків-інтернатів», то надалі вони поставлятимуться на єдиний склад, а вже «самі лікарні в міру необхідності забиратимуть їх звідти».