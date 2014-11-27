У столиці спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця

За інформацією гідрометцентру України, у столиці до 30 листопада спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах ожеледиця, й у зв’язку з цим Державтоінспекція закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ м. Києва.

Державтоінспекція просить водіїв зважати на погодні умови, збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду, рухатись з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитись від ризикованих маневрувань.

«При зупинці включайте аварійну світлову сигналізацію. Крім того, будьте уважні при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижуйте швидкість, не об'їжджайте транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупиніться і пропустіть людей, які переходять дорогу», - зауважили в УДАІ.

Разом з тим інспектори радять пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи, що зменшить ризик потрапити в небезпеку на дорозі.