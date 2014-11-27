У медзакладах Черкаської області пролікувалися 212 поранених військовослужбовців

У медичних закладах Черкаської області пролікувалися 212 військовослужбовців, які отримали поранення або були травмовані під час проведення АТО на сході України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА, станом на 26 листопада у закладах охорони здоров'я області зареєстровано 237 звернень військовослужбовців за медичною допомогою, зокрема 212 – від військовослужбовців, які брали участь в АТО.

В умовах стаціонару лікування отримали 208 осіб, з яких 32 – у відновнувальному періоді після поранення та 49 осіб продовжують лікування.

Всі учасники АТО, які отримали поранення або були травмовані, отримують спеціалізовану медичну допомогу у військових госпіталях. У разі необхідності при зверненні за меддопомогою та потребі у медичній реабілітації, поранені бійці направляються на лікування до медичних закладів області за місцем проживання.

Крім того, в умовах Центру реабілітації учасників антитерористичної операції, який функціонує на базі Черкаського обласного госпіталю для інвалідів війни, вже отримали медичну реабілітацію 42 бійця – учасники антитерористичної операції та 15 – продовжують лікування та реабілітацію.

Як наголошують у Департаменті охорони здоров'я ОДА, всім військовим медична допомога надається своєчасно та безоплатно відповідно до галузевих стандартів.