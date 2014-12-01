У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння

08:50, 01 грудня 2014
Новини регіонів
0
Фото: УНИАН

У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння.

Читайте такожЧернігівщина: 7 людей захворіли на сальмонельоз, поласувавши тортом

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у с. Ковалівка Кременчуцького району вдень 29 листопада у приватному житловому будинку місцевими мешканцями виявлено трьох загиблих осіб. Попередня причина загибелі – харчове отруєння.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter