У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння

У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння. Читайте такожЧернігівщина: 7 людей захворіли на сальмонельоз, поласувавши тортом Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у с. Ковалівка Кременчуцького району вдень 29 листопада у приватному житловому будинку місцевими мешканцями виявлено трьох загиблих осіб. Попередня причина загибелі – харчове отруєння. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

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