У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння
08:50, 01 грудня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
У Полтавській області троє осіб загинули внаслідок харчового отруєння.
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у с. Ковалівка Кременчуцького району вдень 29 листопада у приватному житловому будинку місцевими мешканцями виявлено трьох загиблих осіб. Попередня причина загибелі – харчове отруєння.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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