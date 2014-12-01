Ще 28 тисяч дитячих наборів доставить штаб Ахметова на Донбас

28 тисяч дитячих наборів доставлять до 3 грудня на логістичний склад в Маріуполь. Про це УНІАН повідомив Владислав Денисенко, представник Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

У період з 28 листопада по 3 грудня рейс, що складається з 24 автомобілів, доставить дитячі продукти і товари. 16 рефрижераторів перевозять дитяче харчування, витримуючи необхідний температурний режим.

До складу набору входять дитячі каші, овочеві і фруктові пюре, суміші, підгузки.

Дитячі набори отримують батьки дітей до 2 років. За підрахунками Гуманітарного штабу, таких дітей в регіоні близько 40 тисяч, і всі вони потребують спеціального харчування та засобів гігієни. У Донецьку набори видаються на «Донбас Арені» як жителям міста, так і жителям Макіївки. У грудні допомогу для дітей почнуть отримувати переселенці в містах компактного проживання, а також сім'ї в інших містах, що перебувають в зоні АТО.

Нагадуємо, що за особистої ініціативи Ріната Ахметова, у жовтні стартував проект «Допоможемо дітям». Ініціатива реалізується в партнерстві з ФК «Шахтар». На Донбас «гуманітарними рейсами» вже доставлено більш як 40 тисяч дитячих наборів.

Довідка:

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Штаб працює за чотирма напрямками: надання гуманітарної допомоги; надання медичної, в тому числі адресної та психологічної допомоги; допомога дітям; евакуація людей із зони військових дій і розміщення переселенців.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.