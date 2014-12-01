На Львівщині - випадок захворювання на тропічну малярію

У Львівську обласну інфекційну лікарню 27 листопада поступив на стаціонарне лікування 42-річний чоловік з діагнозом «тропічна малярія».

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, упродовж року хворий перебував в Буркіна Фасо (Західна Африка). Поступив зі скаргами на підвищення температури тіла, озноб, пожовтіння шкіри. При дослідженні зразків крові в нього було виявлено збудник тропічної малярії. Стан хворого середньої тяжкості. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів згідно протоколів надання медичної допомоги.

«З початку 2014 року, у Львівській області це 4-й завезений випадок захворювання. Серед осіб, які захворіли: 26-річна волонтер із Замбії, геолог з міста Червонограда, який працював в Гвінеї та 21-річний громадянин Нігерії», - повідомила головний епідеміолог департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Наталія Тімко.

Довідка УНІАН. Малярія – гостре інфекційне захворювання, яке характеризується гострим, а інколи затяжним перебігом, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки. Збудниками малярії є чотири види плазмодіїв.