Жителі Макіївки отримали першу тисячу продуктових наборів від Штабу Ахметова

1094 продовольчих набору були роздані макіївчанам в перший день роботи нової точки. Отримати допомогу тут можна щодня по буднях з 10.00 до 15.00.

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З самого ранку біля «Дружби» зібралася велика черга. На льодову арену приїхали пенсіонери, інваліди та багатодітні матері. А також родичі тих, хто не в змозі доїхати самостійно. Протягом двох місяців спроби відкрити таку точку видачі в Макіївці не увінчалися успіхом. Штабу не вдавалося доставити продуктові набори в місто і працювати там за своїми критеріями і стандартами надання допомоги. У той же час, згідно з даними Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, макіївчани гостро потребують продуктах - 40% опитаних заявили про це.

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Продуктові набори призначені для соціально незахищених категорій городян (про те, хто може отримати продукти від Гуманітарного штабу Ахметова - читайте тут). Макіївським сім'ям з дітьми у віці до двох років продовжують видавати спеціалізовані дитячі набори на стадіоні «Донбас Арена».

27 листопада була розпочата доставка одинадцятого гуманітарного рейсу. Протягом тижня вантажівки рефрижератори доставлять 243 тисячі продуктових і 28 тисяч дитячих наборів на склад «Донбас Арени» та на розподільну базу в Маріуполі.

Нагадуємо, що Рінат Ахметов поставив завдання свого Штабу максимально допомогти мирному населенню Донецької і Луганської областей, які постраждали в ході конфлікту. Штаб вже доставив більше мільйона продуктових наборів у регіон. До кінця року все буде доставлено 2 мільйони наборів з допомогою.