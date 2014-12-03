Опалення в "Охматдиті" поки не включили

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, авіарія сталася вчора о 16.20 через порив на магістральній тепломережі діаметром 400 мм. Без теплопостачання залишилися корпуси лікарні №№ 13 та 14, де перебуває 96 пацієнтів.

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На період проведення ремонтних робіт з корпусу № 13 хворі та медичний персонал переведені в інші корпуси, обігрів корпусу здійснюється електричними обігрівачами, дизельними та електричними теплогенераторами. У корпусі № 14 хворих, в силу медичних протипоказань, залишено, обігрів кімнат здійснюється за допомогою електричних обігрівачів. Безперебійна робота теплогенераторів і дотримання протипожежної безпеки у приміщеннях корпусів забезпечується підрозділами Головного управління ДСНС України у м. Києві та комунальною аварійно-рятувальною службою «Київська служба порятунку».